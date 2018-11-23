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صور وفيديو.. سيول مدمرة تجتاح العراق والحكومة تشكل خلية أزمة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:00 م
صور وفيديو.. سيول مدمرة تجتاح العراق والحكومة تشكل خلية أزمة سيول مدمرة تجتاج العراق
كتب : أحمد جمعة
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اجتاحت سيول وفيضانات غزيرة فى قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين العراقية فجر اليوم الجمعة، مما تسبب بخسائر مادية جسيمة ضربت الممتلكات الخاصة والعامة.

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وقالت تقارير اعلامية عراقية أن قريتا الجرناف والحورية وأجزاء من قرية الخضرانية هى الأكثر تضرراً من هذه ألفيضانات، مؤكدة ان ارتفاع المياه فى بعض القرى وصل إلى أكثر من مترين، وأدى إلى جرف بعض السيارات.

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من جانبه، أوضح قائم مقام قضاء الشرقاط العراقى، على دودح، فى تصريح صحفى أن موجة الأمطار الغزيرة أدت إلى سيول قوية ضربت مناطق وقرى القضاء، والتى بدورها تسببت بأضرار جسيمة فى المنازل والمحال التجارية وشبكة الكهرباء وتضرر عدد كبير من السيارات وانجرافها إلى وادى الأيمن.

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ويتابع رئيس مجلس الورزاء العراقى عادل عبد المهدى شخصيا وبشكل مستمر تطورات السيول المدمرة التى ضربت قضاء الشرقاط ومناطق آخرى من محافظة صلاح الدين ونينوى وأدت إلى عدد من الوفيات والمفقودين، وانهيار جسر الحورية القريب من قرية الحورية.

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وقال مكتب الاعلام فى الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدى وجه فورا بتشكيل خلية أزمة من قيادة عمليات صلاح الدين وكافة التشكيلات المدنية فى الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل ألفورى والاشراف المباشر على عمليات الآنقإذ لتقليل الخسائر البشرية والمادية وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة فى مناسيب المياه خلال اليومين القادمين.

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