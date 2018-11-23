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صور.. هطول أمطار غزيرة بالقرب من قرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:50 م
صور.. هطول أمطار غزيرة بالقرب من قرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر الأمطار
البحر الاحمر - عماد عرفة
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هطلت مساء، اليوم الجمعة، أمطار غزيرة بالمناطق الجبلية بالقرب من قرية الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، مصاحبة لانخفاض فى درجة الحرارة. 
 
من جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بمدينة رأس غارب بفصل التيار الكهربائى عن قرية الزعفرانة  تحسبا لأى تغيرات في حالة الطقس او سقوط سيول محتمله.
 
وكانت أعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ تحسبا لسقوط امطار، ووجه اللواء أحمد الله محافظ البحر الأحمر، بضرورة التنويه للمواطنين في حالة سقوط الأمطار أو السيول وإغلاق الطرق من خلال الصفحات الرسمية للمحافظة.
 
 
سقوط الامطار بالزعفرانة (1)
 
سقوط الامطار بالزعفرانة (2)
 
سقوط الامطار بالزعفرانة (3)
 
 
 

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