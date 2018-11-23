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صور.. مظاهرات فى تشيلى تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:25 ص
صور.. مظاهرات فى تشيلى تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة مظاهرات تشيلى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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انطلقت مظاهرات فى تشيلى اليوم الجمعة للمطالبة بإنهاء التمييز الجنسى والعنف ضد المرأة فى مدينة سانتياجو.

إحدى المتظاهرات
إحدى المتظاهرات

وكانت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان نددت بانتهاكات حقوق الإنسان التى تعرض لها السكان المابوتشى، لتعترف أخيراً بعدم قانونية تجريم قيام التجمعات السكانية بحماية أراضيها المتوارثة، فى أعقاب التوسع الذى تشهده مشروعات استغلال الغابات، حيث دأبت السلطات التشيلية على أعمال تجريد المابوتشى بشكل ممنهج من أراضيهم، وقمع احتجاجاتهم باستخدام التطبيق التمييزى والانتقائى لقانون مكافحة الإرهاب وفرض أحكام بالسجن المطول.

ومثلت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان عدداً من المُدانين من المابوتشى أثناء خضوعهم للمحاكمة بتشريع مكافحة الإرهاب الذى ارتأت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أنه ينتهك مبدأ "القانونية" والحق فى افتراض البراءة حتى ثبوت الذنب.

ويمثل هذا الحُكم سابقة هى الأولى من نوعها بالنسبة للقضايا المشابهة التى تدخل ضمن اختصاص محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان

 

امرأة فى تشيلى
امرأة فى تشيلى

 

جانب من المظاهرات
جانب من المظاهرات

 

جانب من سيدات تشيلى
جانب من سيدات تشيلى

 

جانب من مظاهرات تشيلى
جانب من مظاهرات تشيلى

 

سيدات تشيلى
سيدات تشيلى

 

شرطة تشيلى
شرطة تشيلى

 

مظاهرات تشيلى
مظاهرات تشيلى

 

مواطنة فى تشيلى
مواطنة فى تشيلى

 


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