صور..مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس ضمن مبادرة " كلنا واحد"

استضافت مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية عدد من طلاب المدارس بالجهات الشرطية ، وتنظيم زيارات لبعض المدارس بمديريات أمن " سوهاج، الفيوم، الغربية، القليوبية، مطروح"، ضمن مبادرة " كلنا واحد"، للتعرف على دور رجل الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
يأتى ذلك فى إطار اضطلاع كافة قطاعات الوزارة بتفعيل مبادرة " كلنا واحد "، على كافة المستويات الاجتماعية والخدمية والإنسانية ، إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، فضلاً عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء بإعتباره مستقبل الوطن.
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