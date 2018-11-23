صور..مديريات الأمن تستضيف عددا من طلاب المدارس ضمن مبادرة " كلنا واحد"

كتب محمود عبد الراضى- أحمد حسنى – دينا الحسينى

استضافت مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية عدد من طلاب المدارس بالجهات الشرطية ، وتنظيم زيارات لبعض المدارس بمديريات أمن " سوهاج، الفيوم، الغربية، القليوبية، مطروح"، ضمن مبادرة " كلنا واحد"، للتعرف على دور رجل الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار اضطلاع كافة قطاعات الوزارة بتفعيل مبادرة " كلنا واحد "، على كافة المستويات الاجتماعية والخدمية والإنسانية ، إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، فضلاً عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء بإعتباره مستقبل الوطن.























