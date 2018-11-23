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صور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال مواجهة آثار الأمطار بشوارع دمنهور

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:26 م
صور.. محافظ البحيرة يتفقد أعمال مواجهة آثار الأمطار بشوارع دمنهور محافظ البحيرة يتفقد اعمال مواجهة آثار الأمطار
البحيرة - ناصر جودة
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تفقد منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة شوارع مدينة دمنهور للاطمئنان على أعمال شفط المياه من الشوارع، وذلك مع موجة الأمطار التى شهدتها المحافظة اليوم.

 

ووجه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة رفع حالة الطوارئ مع الاستعانة بسيارات الوحدات المحلية وسيارات الشفط والكسح لشفط وطرد المياه والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر.

 

 كما أكد محافظ البحيرة على استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لسرعة التدخل والتعامل فى حال حدوث طارئ.

 

مشيرا إلى تلقى تقارير من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بواقع تقرير كل ساعة بصفة مستمرة فضلا عن متابعة الغرف الفرعية والتأكد من الاستعداد التام لجميع الجهات المعنية بالتعامل مع الأمطار والسيول المتوقعة.

ثم قام محافظ البحيرة بتفقد محطة السكة الحديد بدمنهور للوقوف على الموقف التنفيذى للأعمال الانشائية بالمحطة وتطوير ميدان المحطة ورفع كفاءة شارع النصر وتطويره بدمنهور.

 

وكذلك تفقد ميدان النافورة ووجه بسرعة تطوير الميدان كما استمع المحافظ لشكاوى المواطنين.

 

يذكر أن أعمال تطوير محطة السكة الحديد بدمنهور تضم تطوير جميع أرصفة المحطة وزيادة أطوالها لـ 300 متر لاستيعاب جميع أنواع القطارات وكذا إنشاء 3 مخازن جديدة و3 أرصفة فضلاً عن إنشاء محطة كهرباء جديدة كاملة و8 مظلات جديدة وتوسعة المدخل الرئيسى للمحطة، واستغلال مبنى التذاكر القديم تجاريًا وإنشاء دورات مياه عمومية ومساحات خضراء داخل المحطة بتكلفة تجاوزت الـ100 مليون جنيه.

محافظ البحيرة يتفقد اعمال مواجهة آثار الأمطار (1)
 
محافظ البحيرة يتفقد اعمال مواجهة آثار الأمطار (2)
 
محافظ البحيرة يتفقد اعمال مواجهة آثار الأمطار (3)
 
محافظ البحيرة يتفقد اعمال مواجهة آثار الأمطار (4)
 
محافظ البحيرة يتفقد اعمال مواجهة آثار الأمطار (5)
 
محافظ البحيرة يتفقد اعمال مواجهة آثار الأمطار (6)
 
محافظ البحيرة يتفقد اعمال مواجهة آثار الأمطار (7)
 

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