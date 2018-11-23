video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الأقصر يشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 01:39 م
صور.. محافظ الأقصر يشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون محافظ الأقصر يشهد فعاليات سباق الركض
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إنطلاق سباقات الركض والدراجات ضمن فعاليات البطولة العربية والأفريقية والدولية للديواثلون التى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون (الثلاثى)، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، بحضور المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير الأمن.

وتم عقب الفعاليات تكريم كافة المشاركين في البطولة والذين حصدوا المراكز المتقدمة، حيث صرح أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للترايثلون، أن منافسات البطولة شهدت تنافس قوي ومميز بين الأبطال حيث شارك في مسابقات الجرى والدراجات ما يقرب من 400 لاعب و لاعبة فى مختلف الفئات العمرية من مصر والدولة العربية والأفريقية والأجنبية.

وأضاف أحمد ناصر، أن هناك عددا من الاجتماعات المهمة قبيل إنعقاد البطولة، أهمها اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للترايثلون، وكذلك اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى، وأيضا الاتحاد الأفريقى، وأخيرا اجتماع الجمعية العمومية للدول الناطقة بالفرنسية وذلك بمشاركة ما يزيد على 37 دولة عربية وأفريقية وأجنبية وبحضور وفود رفيعة المستوى من الاتحادات العربية والأفريقية والدولية المختلفة.

الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (1)
الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (1)

 

الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (2)
الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (2)

 

الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (3)
الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (3)

 

الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (4)
الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (4)

 

الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (5)
الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (5)

 

الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (6)
الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (6)

 

الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (7)
الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (7)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الأقصر فى افتتاح بطولة كأس أفريقيا للدواثلون

الاقصر

اخبار الاقصر

بطولة الديواثلون بالاقصر

اخبار مصر

الاتحاد العربي للترايثلون

اخبار المحافظات

وزارة الشباب والرياضة




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة