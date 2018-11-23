صور.. محافظ الأقصر يشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إنطلاق سباقات الركض والدراجات ضمن فعاليات البطولة العربية والأفريقية والدولية للديواثلون التى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون (الثلاثى)، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، بحضور المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مدير الأمن.

وتم عقب الفعاليات تكريم كافة المشاركين في البطولة والذين حصدوا المراكز المتقدمة، حيث صرح أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى للترايثلون، أن منافسات البطولة شهدت تنافس قوي ومميز بين الأبطال حيث شارك في مسابقات الجرى والدراجات ما يقرب من 400 لاعب و لاعبة فى مختلف الفئات العمرية من مصر والدولة العربية والأفريقية والأجنبية.

وأضاف أحمد ناصر، أن هناك عددا من الاجتماعات المهمة قبيل إنعقاد البطولة، أهمها اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى للترايثلون، وكذلك اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربى، وأيضا الاتحاد الأفريقى، وأخيرا اجتماع الجمعية العمومية للدول الناطقة بالفرنسية وذلك بمشاركة ما يزيد على 37 دولة عربية وأفريقية وأجنبية وبحضور وفود رفيعة المستوى من الاتحادات العربية والأفريقية والدولية المختلفة.



الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (1)



الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (2)



الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (3)



الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (4)



الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (5)



الأقصر تشهد فعاليات سباق الركض والدراجات ببطولة الديواثلون (6)