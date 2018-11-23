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صور.. رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 01:45 م
صور.. رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد رفع تجمعات مياه الأمطار
بورسعيد – السيد فلاح
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شنت عدد من أحياء بورسعيد بالتنسيق بين هيئة الصرف الصحي ومياه الشرب لتطهير بالوعات الصرف، ورفع رفع تجمعات مياه الأمطار.

وفى بوفؤاد، تم تطهير شارع المعتصم وش النصر و20، 21 22 بجوار بنك القاهرة ومنطقة معاشات الهيئة بجوار قسم تانى وحرفيين بورفؤاد.

وتابع العميد نعمان علي، رئيس حي الزهور لأعمال رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف بمرافقة مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق حي الزهور وذلك صباح اليوم حيث تم توجيه جميع سيارات شفط المياه بالمرور بشوارع الحي المختلفة ورفع تجمعات الأمطار.

كما تم رفع تجمعات مياه صرف صحي بمنطقة الزلط وبعد المعاينة تبين وجود انسداد بخط بالوعات الصرف الصحي وتطهير شبكة الصرف الصحي وسحب المياه المتراكمة.

 

رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد (1)
رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد
 

رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد (2)
رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد
 

رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد (3)
رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد
 

رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد (4)
رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد
 

رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد (5)
رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد
 

رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد (6)
رفع تجمعات مياه الأمطار وتطهير بالوعات الصرف فى بورسعيد
 
 
 

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