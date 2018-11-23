صور.. توترات على حدود المكسيك بعد حشود مهاجرى أمريكا الوسطى للولايات المتحدة

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

احتشد مئات من المهاجرين من أمريكا الوسطى فى المكسيك أمس الخميس، حول معبر حدودى أمريكى متوتر حيث أوقفت إجراءات الأمن طوابير طويلة من المكسيكيين توجهوا إلى تجمعات عيد الشكر على الجانب الاخر من الحدود.



الشرطة المكسيكية

مع عدد قليل من المتعلقات، والعديد منهم مع الأطفال فى السحب، انطلق المهاجرون للعبور من ملعب البيسبول فى مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية حيث تم إخلاءهم، حوالى 6 آلاف مهاجر قادمون عبر المكسيك فى قافلة فى الأسابيع الأخيرة محشورون الآن فى الميدان.

ووصلوا إلى معبر تشابارال الحدودى، قبالة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، وقالوا إنهم ينتظرون هناك حتى يتمكنوا من طلب اللجوء ، على الرغم من الإجراءات الأمريكية المتزايدة لتشديد الحدود.

وقال ديفيد ، وهو هندوراس: "لقد أصابنا اليأس بالفعل ، الليلة الماضية أمطرت ، وأصبحنا جميعًا مبللين. لم يبق أي مكان. نحن جميعًا مريضون. أطفالي مصابون بنزلة برد ... ولم يأت أحد لمساعدتنا". الذين قدموا فقط اسمه الأول.



المهاجرون من أمريكا الوسطى



المهاجرون يتسابقون للحصول على الطعام



جانب من المهاجرين



جانب من مهاجرى أمريكا الوسطى



جانب من وقوف المهاجرين



جلوس الطفل الهندوراسى



جلوس المهاجرين



شرطة المكسيك



طفل هندوراسى أما الشرطة المكسيكية



طفل هندوراسى