صور.. اضبط مخالفة..انتشار القمامة أمام مدرسة بالمحلة

يشهد شارع طلعت حرب بمنطقة الجمهورية ثان المحلة، تراكم القمامة بصورة كبيرة بالجزيرة الوسطى بجوار كشك الغاز الطبيعى امام مدرسة شهداء بدر الابتدائية، وانبعاث الروائح الكريهة منها وسط غياب المسئولين بحى ثان المحلة، وتقاعسهم عن رفع القمامة التى تنذر بكارثة، خاصة وانها متراكمة بجوار كشك الغاز الطبيعي، خشية اشتعال النيران بها.

إلى جانب تأذى سكان المنطقة من الروائح الكريهة المنبعثة من القمامة، وانتشار الذباب والناموس.

وقال احمد عبد الجواد الشرقاوى احد سكان المنطقة لـ"اليوم السابع" ان المنطقة تشهد تراكم القمامة امام المدرسة وبجوار كشك الغاز الطبيعي، مضيفا أن الوضع كارثى لسكان المنطقة وخاصة أطفال المدرسة، فضلا عن خطورتها لتراكمها بجوار كشك الغاز الطبيعي.

وأضاف أنه قام بإرسال شكوى للواء هشام السعيد محافظ الغربية يستغيث فيها من تراكم القمامة وتجاهل مسئولى الحى لرفعها.