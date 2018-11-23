صور.. استمرار هطول الأمطار بمدن الدقهلية والشوارع تتحول لبرك من المياه

كما شهدت مدينة المنصورة وطلخا و جمصة وبلقاس وشربين سقوط أمطار غزيرة أدت إلى توقف المواطنين من الخروج من المنازل، وخلت الشوارع من المواطنين، وقد تحولت بعض المدن إلى برك من المياة مثل السنبلاوين وقري ميت غمر واجا، و دكرنس.

وعلي الجانب الآخر حاولت بعض مجالس المدن بمواجهة الأمطار وتوقف حركة السير، حيث قامت رئاسة مركز ومدينة المطرية برئاسة المحاسب علاء الدين كامل عوض رئيس المركز والمهندس حسن الريس مدير شركة مياه الشرب بانتشار سيارات كسح المياه فى أماكن متفرقة من المدينة لرفع كميات المياه الخاصة بمجلس المدينة وأيضا سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمطرية الناتجة عن سقوط الأمطار وإعادة فتح الشوارع للمارة، وأيضا تحرك رئاسة مركز بلقاس وميت سلسيل لرف المياة من الشوارع وفتح البلاعات لتصريف المياه.