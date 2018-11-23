صور.. استمرار سقوط الأمطار على الإسكندرية.. وتكثيف أعمال كسح المياه

شهدت محافظة الإسكندرية استمرار موجة الطقس السيئ حيث سقطت الأمطار المتوسطة على مناطق متفرقة، مع انخفاض درجات الحرارة.

وقد كثفت أحياء محافظة الإسكندرية أعمال كسح مياه الأمطار بالشوارع، وتصريفها فى الشنايش والمطابق لمنع أى تراكمات وفتح الطريق أمام المرور والمارة.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هطول الأمطار بدأ فى الساعة الثامنة من مساء أمس، وشهدت الإسكندرية هطول الأمطار المتوسطة على مناطق غرب فى حين شهدت مناطق شرق هطول الأمطار الغزيرة.

وأكد "نافع" أن شركة الصرف الصحى رفعت درجة الاستعداد القصوى، وتم شفط تجمعات المياه والاستجابة لكل البلاغات، مشيرا إلى أن بعض تجمعات المياه جاءت نتيجة لعيوب فى رصف الشوارع و ميل بعضها ما أدى الى تجمع المياه بها.



استمرار سقوط الأمطار المتوسطة على الاسكندرية



استمرار سقوط الامطار المتوسطة على الاسكندرية



استمرار سقوط الامطار المتوسطة على الاسكندرية