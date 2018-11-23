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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 01:18 م
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صور.. استمرار سقوط الأمطار على الإسكندرية.. وتكثيف أعمال كسح المياه

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 01:07 م
صور.. استمرار سقوط الأمطار على الإسكندرية.. وتكثيف أعمال كسح المياه استمرار سقوط الأمطار المتوسطة على الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية استمرار موجة الطقس السيئ حيث سقطت الأمطار المتوسطة على مناطق متفرقة، مع انخفاض درجات الحرارة.

وقد كثفت أحياء محافظة الإسكندرية أعمال كسح مياه الأمطار بالشوارع، وتصريفها فى الشنايش والمطابق لمنع أى تراكمات وفتح الطريق أمام المرور والمارة.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هطول الأمطار بدأ فى الساعة الثامنة من مساء أمس، وشهدت الإسكندرية هطول الأمطار المتوسطة على مناطق غرب فى حين شهدت مناطق شرق هطول الأمطار الغزيرة.

وأكد "نافع" أن شركة الصرف الصحى رفعت درجة الاستعداد القصوى، وتم شفط تجمعات المياه والاستجابة لكل البلاغات، مشيرا إلى أن بعض تجمعات المياه جاءت نتيجة لعيوب فى رصف الشوارع و ميل بعضها ما أدى الى تجمع المياه بها.

. إستمرار سقوط الامطار المتوسطة على الاسكندرية (1)
استمرار سقوط الأمطار المتوسطة على الاسكندرية

 

. إستمرار سقوط الامطار المتوسطة على الاسكندرية (2)
استمرار سقوط الامطار المتوسطة على الاسكندرية

 

. إستمرار سقوط الامطار المتوسطة على الاسكندرية (3)
استمرار سقوط الامطار المتوسطة على الاسكندرية

 

. إستمرار سقوط الامطار المتوسطة على الاسكندرية (4)
استمرار سقوط الامطار المتوسطة على الاسكندرية

 


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