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صور.. أمطار رعدية تضرب محافظة الغربية ورفع حالة الطوارئ لشفط المياه

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 05:01 م
صور.. أمطار رعدية تضرب محافظة الغربية ورفع حالة الطوارئ لشفط المياه جانب من شفط المياه
الغربية – مصطفى عادل
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شهدت محافظة الغربية، مساء اليوم الجمعة هطول امطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرق، على قرى ومدن المحافظة، أدى إلى غرق الشوارع وتجمع المياه أسفل الكبارى والأنفاق، وارتفع منسوبها لأكثر من 20سم.

فى ذات السياق قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بمتابعة عمليات شفط مياه الأمطار بمركز كفر الزيات خلال جوله مفاجئة للوقوف على جهود مجلس المدينة لشفط مياه الأمطار، رافقه الدكتور عثمان شعلان رئيس المدينة.

كما تابع المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شفط المياه بمطلع كوبري المعرض بمنطقة الاستاد بطنطا وأسفل الأنفاق بطنطا.

 

. امطار رعدية تضرب محافظة الغربية (1)
 
. امطار رعدية تضرب محافظة الغربية (2)
 
. امطار رعدية تضرب محافظة الغربية (3)
 
. امطار رعدية تضرب محافظة الغربية (4)
 
. امطار رعدية تضرب محافظة الغربية (5)
 
. امطار رعدية تضرب محافظة الغربية (6)
 
. امطار رعدية تضرب محافظة الغربية (7)
 
. امطار رعدية تضرب محافظة الغربية (8)
 
. امطار رعدية تضرب محافظة الغربية (9)
 
. امطار رعدية تضرب محافظة الغربية (10)
 
 

 


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