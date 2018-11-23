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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:20 م
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صرف القاهرة يسيطر على تجمع مياه أمام كوبرى السيدة عائشة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:02 م
صرف القاهرة يسيطر على تجمع مياه أمام كوبرى السيدة عائشة صرف القاهرة يسيطر على تجمع مياه امام كوبرى السيدة عائشة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد وليد عابدين المستشار الإعلامي لشركه القاهرة للصرف الصحي، نجاح الشركة فى التغلب على تجمع مائي كبير اتجاه كوبرى السيدة عائشة المتجه لصلاح سالم.
 
وأشار وليد عابدين، إلى أنه تم الدفع بعدد12 سيارة وتواجد على رأس العمل المهندس عادل حسن رئيس مجلس الإدارة وبالدائري أعلى قسم البساتين اتجاه المنيب، حيث تم الدفع بعدد 15 سياره لسحب المياه المتراكمة وفتح الطرق أمام السيارات وجاري التعامل مع البؤر الناتجة عن سقوط الأمطار.
 
وفى السياق أكدت شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى تواجد كافة قياداتها بالشارع لسحب مياه الأمطار وتمكنت من سحب المياه من المحاور الرئيسية والنقاط الساخنة ولازال العمل مستمرا حتي انتهاء موجه الأمطار التى سقطت على محافظه الجيزة.
 
 
 
 

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