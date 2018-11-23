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شركة مصر للطيران تكرم وكلاء السياحة بالمدينة المنورة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:28 م
شركة مصر للطيران تكرم وكلاء السياحة بالمدينة المنورة مصر للطيران
كتب - محمد طنطاوى
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كرمت شركة مصر للطيران وكلاء السياحة و السفر المتميزين بالمدينة المنورة خلال العام المالي 2017/ 2018 في حضور محمد عبدالنبي - مدير إقليم مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية و محمد سعد الأشقر – مدير مكتب مصرللطيران بالمدينة المنورة ووسط حضور نخبة من مديري وكالات السياحة والسفر بالمدينة المنورة. 
 
وقدم محمد عبدالنبي مدير اقليم مصر للطيران الشكر لوكلاء السياحة والسفر بالمدينة علي مجهودهم وحثهم علي بذل مزيد من الجهد والعمل علي زيادة المبيعات علي شركة مصر للطيران واكد حرص شركة مصر للطيران الدائم علي تقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات اللازمة لكافة الوكالات.
 
ثم قام محمد سعد الأشقر  مدير مكتب مصر للطيران بالمدينة المنورة بعرض تقديمي قام فيه بشرح كل ما هو جديد بالسياسة البيعية لمصر للطيران بأقليم السعودية واهم العوامل التي يمكن ان تساعد وكالات السفر والسياحة بالمدينة المنورة في زيادة مبيعاتهم وكذلك حجم أرباحهم السنوية في ظل التعديلات الجديدة بالسياسة البيعية لشركة مصر للطيران لهذا العام.
 
وفي نهاية المناسبة تم تسليم دروع التكريم لوكلاء السياحة والسفر وقد حصلت وكالة الذهبية العالمية للسفر والسياحة علي المركز الأول في حجم المبيعات لهذا العام 2017/ 2018وتم تقديم الشكر لوكالات السياحة والسفر علي جهودهم وتعاونهم مع شركة مصر للطيران .
 
 

 


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مصر للطيران

وكلاء السياحة والسفر

الندينة المنورة

التسويق

درع التكريم




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