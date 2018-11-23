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شرطة التموين تضبط أطنان سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:39 م
شرطة التموين تضبط أطنان سلع غذائية فاسدة ومجهولة المصدر حملة تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك.
أسفرت جهود الحملة، عن ضبط 121 قضية تموينية متنوعة، حيث تم ضبط المدير المسئول عن شركة لإنتاج وتسويق زيوت السيارات "غير مرخصة" في السادات بالمنوفية لحيازته وتجميعه كميات من زيوت السيارات مجهولة المصدر وسابقة الإستخدام ، وإعادة تكريرها وإضافة مواد كيميائية وتعبئتها فى عبوات جديدة كمنتج نهائى مغشوش ، وتم ضبط 281,365 طن مستلزمات إنتاج "زيوت سيارات – مواد كيميائية"  تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت جهود الحملات التموينية عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع اللحوم غير مرخصة، في زفتى بالغربية، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من اللحوم والدهون غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية ، وفقاً لما قررته لجنة من الجهات المعنية ، حيث تم ضبط 8,500 طن "لحوم، دهون" ، تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات غير مرخص، في سوهاج لحيازته وتجميع كميات من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وذات منشأ أجنبى ، مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات ، وتم ضبط 3170 قطعة غيار سيارات " تيل فرامل ، بوجيهات، كتاوت ، فلاتر" تمهيداً لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي سياق متصل، تمكنت شرطة التموين من ضبط 14 قضية مواد بترولية وإسطوانات البوتاجاز، و188 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و19 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و90 قضية فى مجال الغش التجارى.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 613 قضية فى مجال "المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأكثر من السعر، باعة جائلين".

وضبطت شرطة التموين 31 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و27 قضية فى مجال بيع السجائر بأكثر من السعر المقرر، و8 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

 

 


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