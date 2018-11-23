شباب الأعمال: الاتفاق مع مستثمر لبنانى على تشغيل فندق متعثر بأسوان

رسالة بيروت هانى الحوتى

أعلنت عبير عصام نائب رئيس جمعية مستثمرى أسوان ورئيس لجنة تنمية الصعيد بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن الاتفاق مع مستثمر لبنانى على الدخول فى شراكة لضخ استثمارات وتشغيل فندق متعثر فى محافظة أسوان، وذلك على هامش مشاركتها بملتقى الأعمال المصرى اللبنانى اليوم الجمعة فى بيروت.

وأوضحت عبير عصام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى عام 2018، بدأ اهتمام المستثمرين بالمحافظة لإعادة تأهيل وتشغيل الفنادق المغلقة والمتعثرة لاستضافة الحدث المرتقب، مضيفا أن هناك 3-4 فنادق 4 نجوم تعانى من تعثر مالى ورغبة فى إعادة تشغيلها، لذا تم التفاوض مع مستثمرين لبنانيين بسبب خبراتهم فى إدارة المنشآت السياحية، وتم الاتفاق مع مستثمر لبنانى على شراكة لتشغيل فندق سياحى مطل على النيل بطاقة 100 غرفة و8 أجنحة.



عبير عصام على هامش ملتقى الأعمال المشترك



وزيرة الاستثمار مع نائب رئيس جمعية مستثمرى أسوان