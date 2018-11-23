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شاهد فى دقيقة.. توقعات حالة الطقس والأمطار حتى الأحد المقبل

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. توقعات حالة الطقس والأمطار حتى الأحد المقبل حالة الطقس
كتب محمود راغب
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بعد تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية من موجة من الطقس السيئ متوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، حتى الأحد المقبل، ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ96 ساعة المقبلة كما يلى:-

1- تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر للأحد المقبل.

2- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على شمال البلاد.

3- تمتد الأمطار لشمال سيناء وقد تمتد إلى القاهرة وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين.

4- الموجة تبلغ ذروتها يومى الجمعة والسبت. 

وتسقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

5- تنشط الرياح على شمال البلاد يوم الجمعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

6- نشاط الرياح يؤدى لاضطراب بالملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

7- من المنتظر أن تخف حدة هذه الأمطار يوم الأحد المقبل.

8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 20 إلى 22 درجة مئوية.

9 - درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغريبة من 20 إلى 22 درجة مئوية.

10- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 22 إلى 23 درجة مئوية.

11- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات شمال الصعيد من 23 إلى 24 درجة مئوية.

12 - درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب الصعيد من 25 إلى 24 درجة مئوية.


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