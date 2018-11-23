شاهد.. زيارة ولى عهد أبو ظبى إلى مركز الشيخ زايد فى متحف اللوفر بباريس

كتب خالد إبراهيم

زار الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، مركز الشيخ زايد فى متحف اللوفر بباريس، حيث أكد أن العلاقات الثقافية بين البلدين تمثل جانباً أساسياً ومهماً في مسيرة العلاقات الثنائية وتجسد الاهتمام المشترك بالثقافة ودورها في التنمية والسلام والتواصل الحضارى.

"مركز الشيخ زايد" الذي يقع في جناح الساعة بالمتحف يبرز إنجازات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث يجسد المركز القيم التى كان يدعو إليها الشيخ زايد وفي مقدمتها التسامح والتعاون والتعايش بين البشر على اختلاف دياناتهم وأعراقهم وثقافاتهم وأماكنهم الجغرافية .



أثناء التجول فى المتحف



أثناء الزيارة

رافق بن زايد الى المتحف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمى، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي ومحمد مبارك المزروعى وكيل ديوان ولى عهد أبوظبى .