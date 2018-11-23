سيول بوسط سيناء وأمطار غزيرة على ساحل العريش

شهدت مناطق وسط سيناء قبل قليل سيول محدودة ، وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، إن المعلومات الأولية تشير لجريان مياه الأمطار بوادى السلالم والجرافى التابعة لمركز نخل بوسط سيناء.

وسجلت المتابعة للسيول انها تسير بارتفاع 40 سم ولَم تتسبب حتى الآن فى إعاقات لحركة السير على الطرق.

ويتواصل هطول الامطار بغزارة على سواحل مدينة العريش، وتسببت الامطار فى تجمعات للمياه عطلت جزئيا حركة السير بمناطق على ساحل العريش.

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة العريش ، ان سيارات كسح المياه لم يتوقف عملها ولا تزال تواصل عمليات شفط المياه من الشوارع.