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سقوط 3 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل فى الفيوم

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:39 ص
سقوط 3 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل فى الفيوم التنقيب عن الآثار - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم 3 عاطلين، من مركز أبشواى أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل غير مأهول خاص بجد الأول والثانى، وبحوزتهم أدوات الحفر.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز أبشواى بضبط 3 عاطلين، بينهم شقيقان، أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل غير مأهول بالسكان مملوك لجدهما.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتهمين هم: "م.س.م.ا" (35 سنة–عاطل)، وشقيقه "ا.س" (30 سنة–عاطل)، و"م.أ.ع" (18سنة– عاطل)، وجميعهم يقيمون بمنطقة الشيخ منصور بأبو جنشو بمركز أبشواي، وذلك أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منزل غير مأهول بالسكان خاص بجد الأول والثاني.

وتبين من معاينة المكان، بحسب البيان، وجود حفرة قطرها 2.30 متر بعمق 5 متر، كما ضبط بحوزتهم فأس، وكوريك، وجردل، وموتور مياه، وحبل، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 16154 لسنة 2018م جنح مركز شرطة أبشواى، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

 

 
 

 


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