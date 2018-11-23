سقوط 3 عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل فى الفيوم

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز أبشواى بضبط 3 عاطلين، بينهم شقيقان، أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل غير مأهول بالسكان مملوك لجدهما.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتهمين هم: "م.س.م.ا" (35 سنة–عاطل)، وشقيقه "ا.س" (30 سنة–عاطل)، و"م.أ.ع" (18سنة– عاطل)، وجميعهم يقيمون بمنطقة الشيخ منصور بأبو جنشو بمركز أبشواي، وذلك أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، داخل منزل غير مأهول بالسكان خاص بجد الأول والثاني.

وتبين من معاينة المكان، بحسب البيان، وجود حفرة قطرها 2.30 متر بعمق 5 متر، كما ضبط بحوزتهم فأس، وكوريك، وجردل، وموتور مياه، وحبل، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 16154 لسنة 2018م جنح مركز شرطة أبشواى، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.