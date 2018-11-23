سقوط تشكيل عصابى تتزعمه سيدة لسرقة مصانع دمياط الجديدة

نجح رجال أمن دمياط فى القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة، لسرقة مصانع المنطقة الصناعية وشوادر الأخشاب بدمياط الجديدة .

كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، تفيد سرقة العديد من مصانع المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة عن سرقة كميات كبيرة من الأخشاب من ألواح الكونتر، بالإضافة الى سرقة كميات كبيرة من الصاروخ الكهربائى والشنيور وعدد كبير من توصيلات وكابلات الكهربائى ومولد كهربائى وكمية كبيرة من ألواح الاستانلستيل تزن 3 طن ولأن المسروقات قد تعدت مبلغ المليون جنيه وقد زادت أعداد البلاغات .

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد فتحى رئيس المباحث الجنائية بدمياط بالاشتراك مع فرع الأمن العام بدمياط وضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم مباحث شرطة دمياط الجديدة حيث كشفت التحريات أن وراء تلك السرقات سيدة تدعى جهاد. ص. ف 50 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية والسابق اتهمها فى عدد 5 قضايا مابين سرقة مسكن وآداب عامة ومعها فى التشكيل محمد ص. ر 35عاما عاطل ومقيم بمركز كفر البطيخ بدمياط والسابق اتهامه فى 12 قضية مابين سرقة بالإكراه ومخدرات وسرقة وسائل نقل والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية 312 لسنة 2017 جنايات قسم جمصة والمحكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة سرقة بالإكراه والسيد ع. م 34 عاما عاطل من شربين دقهلية والمسجل جنائيا تحت رقم 3210 فئة ج فى مجال سرقات عامة بمركز شربين دقهلية ووسام. ا. ا 21 عاما عاطل ومقيم بمركز كفر سعد دمياط وابراهيم ع. ح. ا 37 عاما عاطل ومقيم بمركز نبروه دقهلية والسابق اتهامه فى عدد 8 قضايا مابين خيانة أمانة وسرقة متنوعة ومحمد ع. ع 37 عاما مقيم بدائرة قسم أول المنصورة، حيث تتزعم الأولى التشكيل ويقوموا بارتكاب وقائع سرقات عن طريق الفسخ وسرقة محتويات بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، وكذلك مخازن الأخشاب بدائرتى مركزى دمياط وكفر البطيخ مستخدمين السيارات أرقام د. ف. ب 1249 ربع نقل ود. ن. ب 3192.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وبحوزة الثانى سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وثلاث طلقات وبحوزة الثالث والرابع سلاح أبيض عبارة عن ساطور ومطواة.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الوقائع وبارشاد المتهمين تم ضبط جميع المسروقات والسيارتين المستخدمتين فى تلك وقائع السرقات ودراجة بخارية من متحصلات البيع جارى تحرير محضر و عرض المتهمين على النيابة التى تولت التحقيق.