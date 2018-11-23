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سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمطروح والساحل الشمالى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:19 م
سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمطروح والساحل الشمالى
مطروح – حسن مشالى
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تتساقط الأمطار الخفيفة، بشكل متقطع على مناطق متفرقة بمحافظة مطروح والساحل الشمالي، ولم تصل غزارة الأمطار لمستوى تدفق المياه لتملأ الآبار، وصاحب سقوط الأمطار انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، والمناطق المتفرقة غربها وشرقها والساحل الشمالي، سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع، التى لم تؤثر على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع، كما لم تتأثر حركة السفر على الطرق السريعة.

على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار.

يذكر أن الأسبوع الماضى شهد  سقوط الأمطار الغزيرة، على المناطق المختلفة بمحافظة مطروح، وملأت الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمد عليها اهالى الصحراء طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير.

 

 

 

 


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