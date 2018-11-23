سائق توك توك يصيب زميله بطلق نارى بسبب أولوية المرور بالفيوم

تلقى اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، بضبط المتهم "ن.ك.ح" (22 سنة عامل)، مقيم بقرية الأبعادية، بدائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش، تعمد إطلاق أعيرة نارية منه تجاه المواطن "م.ع.ع" (21 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى التجارى)، مقيم بنفس القرية، ما أدى لإصابته برش خرطوش بالساق الأيسر، إثر خلافات سابقة وحدوث مشاجرة بينهما حول أولوية المرور أثناء قيادة كل منهما لمركبة التوك توك الخاصة به.

تم نقل المصاب لمستشفى أبشواى المركزى لتلقى العلاج، وجار متابعة حالته، تحرر محضر بالواقعة، رقم 2127 لسنة 2018م، إدارى مركز شرطة يوسف الصديق، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.