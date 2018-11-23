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رصاصة طائشة تقتل فتاة أمريكية أدانت عنف الأسلحة النارية

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:00 ص
رصاصة طائشة تقتل فتاة أمريكية أدانت عنف الأسلحة النارية الشرطة الأمريكية
(رويترز)
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قالت الشرطة ووسائل إعلام أمريكية إن رصاصة طائشة قتلت فتاة فى الثالثة عشرة من عمرها كانت قد فازت بجائزة عن مقال كتبته يدين العنف بالأسلحة النارية فى مدينتها ميلووكى بولاية ويسكونسن.

وحصلت ساندرا باركس على المركز الثالث عن مقال كتبته فى 2016 فى مسابقة للكتابة فى ميلووكى رثت فيه "الأطفال الصغار الذين سقطوا ضحايا عنف الأسلحة النارية الذى لا منطق له" فى المدينة وقالت إنها ترى "فوضى كل يوم تقريبا".

وذكرت محطة (فوكس 6 ناو)التلفزيونية المحلية نقلا عن عريضة جنائية أن باركس قتلت فى غرفة نومها يوم الاثنين بعد أن أطلق رجل النار خارج منزلها من بندقية على "هدف غير معلوم".

وقالت والدتها بيرنيس باركس للمحطة "لم تبك.. لم تصرخ.. كانت مسالمة جدا... لم تستحق أن تترك العالم هكذا".

وقالت الشرطة إن شابا يدعى إيزاك بارنز ويبلغ من العمر 26 عاما اعتقل فيما يتعلق بمقتل الفتاة. وذكرت محطة تلفزيونية محلية أخرى أن اتهامات وجهت له يوم الأربعاء من بينها القتل الخطأ من الدرجة الأولى بسلاح خطير.

كما اعتقلت السلطات رجلا آخر واتهمته بالاحتفاظ بسلاح بارنز فى منزله. ولم يتسن الوصول لمحامين ممثلين للمتهمين للتعليق.

 


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