video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 06:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رسميا.. حكومة تونس تُقر مشروع قانون المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 05:25 م
رسميا.. حكومة تونس تُقر مشروع قانون المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة السبسى
إيمان حنا
إضافة تعليق

صدق مجلس الوزراء فى تونس خلال اجتماعه برئاسة الباجى قايد السبسى على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية .

وقال السبسي إن "تونس دولة مدنية تقوم على 3 ركائز أساسية وهي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون “، مشيرًا إلى أن مبادرة المساواة في الميراث بين المرأة والرجل، التي قدمتها رئاسة الجمهورية، دفع إلى طرحها، مضمون الدستور التونسي ".

كان الرئيس التونسي قد شكّل في شهر أغسطس 2017 لجنة، سُمّيت لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.

وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في يونيو الماضي، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم الشذوذ الجنسي.

وقرّر رئيس البلاد إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى “ضرورة تعميق الحوار فيها”.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تونس.. رئيس غاضب ووزير مرتبك وبينهما احتجاجات.. 650 ألف موظف يرفعون شعار "الإضراب".. اتحاد العمال يطلب زيادة الأجور والقيود تحاصر الحكومة بسبب "برنامج الاصلاح".. وخلافات السبسى والشاهد عرض مستمر (فيديو)

إضراب عام ومظاهرات فى شوارع تونس

تونس

السبسى

المراة فى الميراث

إقرار مشروع قانون مساواة فى الميراث




لا تفوتك
غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

غدا.. أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

الاهلي يحدد 3 شروط فى المدرب الجديد بعد إقالة كارتيرون.. تعرف عليها

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

جمعة دموية فى باكستان.. 58 قتيلا وعشرات المصابين فى 3 هجمات تهز البلاد.. انتحاريون يهاجمون قنصلية الصين.. انفجار خارج مدرسة دينية يودى بحياة 25 شخصا.. عبوة ناسفة تقتل 30 بسوق مزدحم.. وعمران خان يأمر بالتحقيق

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

الوفد البرلمانى العائد من بريطانيا يكشف لـ"اليوم السابع": قرار بريطانى بفتح باب السياحة لمصر قريباً.. جماعة الإخوان انزعجت من وجودنا بلندن.. طارق الخولى: كارت الإرهابية محروق ولم يركز عليه الجانب البريطانى

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

قطع المياه عن مركز ومدينة البدرشين غدا 12 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة