video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 08:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء إسبانيا يتفق مع رئيس كوبا على توثيق العلاقات

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 07:06 ص
رئيس وزراء إسبانيا يتفق مع رئيس كوبا على توثيق العلاقات رئيس كوبا ميجيل دياس كانيل
مدريد (رويترز)
إضافة تعليق

اتفق رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث خلال اجتماعه مع رئيس كوبا ميجيل دياس كانيل على تعزيز العلاقات السياسية الثنائية وذلك فى مستهل أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم إسبانى لكوبا منذ 30 عاما.

 

ووقع الزعيمان أمس الخميس، اتفاقا ينص على عقد اجتماعات سنوية على مستوى عال للحوار السياسي بين البلدين يتناول مجموعة واسعة من الموضوعات منها حقوق الإنسان.

 

وتشهد العلاقات بين كوبا والاتحاد الأوروبى تحسنا متزايدا منذ استئنافها رسميا عام 2016 بعد جمود دام 20 عاما، وذلك فى وقت شهد أيضا تحسنا فى العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة.

 

وحتى قبل أن تطأ قدماه هافانا، واجه سانتشيث هجوما عنيفا من بعض المعارضين.

 

ومن هؤلاء بابلو كاسادو زعيم الحزب الشعبى المعارض الذى كتب على تويتر إن سانتشيث يزور كوبا "لإبهاج الأباطرة بدلا من المطالبة بالحرية والديمقراطية".

 

إلا أن سانتشيث سيجرى محادثات مع ممثلين لبعض الشخصيات المعارضة البارزة على الساحة الثقافية فى كوبا ومنهم مديرو مجلة رقمية مستقلة ومعهد بحثى بالإضافة إلى مؤيدين للقطاع الخاص الناشئ فى البلاد.

 

وزار عدد من زعماء العالم كوبا فى السنوات الأخيرة التى شهدت سعيا من جانبها لتحسين العلاقات مع الغرب وتحديث اقتصادها المركزى وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى، لكن هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء إسبانى منذ زيارة فيليبى جونزاليس فى 1986.

 

وإسبانيا هى ثالث أكبر شريك تجارى لمستعمرتها السابقة كوبا وتربطها بها علاقات ثقافية قوية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تؤكد أهمية تعميق التعاون مع كوبا

صور.. رئيس كوبا يصل إلى بيونج يانج فى زيارة تاريخية

اسبانيا

كوبا

اخبار اسبانيا

اخبار كوبا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة