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رئيس جامعة القاهرة يبحث مع السفير البنمى سبل التعاون مع جامعات بنما.. صور

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:40 ص
رئيس جامعة القاهرة يبحث مع السفير البنمى سبل التعاون مع جامعات بنما.. صور لقاء رئيس جامعة القاهرة و سفير بنما
وائل ربيعى
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التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، اليخاندرو مِندوسا جانتيس سفير بنما بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث أوجه التعاون بين جامعة القاهرة وجامعات بنما في مجالات تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتعاون الأكاديمي والبحثي.

وأكد الخشت، خلال اللقاء، أن دولة بنما هى إحدى دول أمريكا اللاتينية الهامة، معرباً عن ترحيبه بالتعاون مع جامعات بنما في كافة المجالات العلمية والأكاديمية خاصة ان هناك تقارب بين مصر وامريكا اللاتينية في العادات الثقافية والاجتماعية، ومضيفاً أن جامعة القاهرة تمتلك العديد من تخصصات والبرامج التي يمكن لطلاب بنما دراستها، ومن بينها الطب، والصيدلة، والعلوم السياسية، وإدارة الأعمال، بالإضافة إلي تخصص علوم البحار بكلية العلوم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ترحب بفتح آفاق التعاون مع كافة الجامعات العالمية، في إطار مبادرة جامعة القاهرة في " الدبلوماسية العلمية ".

من جانبه، قال السفير البنمى اليخاندرو مِندوسا، إن لدى جامعات بنما رغبة قوية لتعزيز العلاقات مع جامعة القاهرة بإعتبارها من أقدم وأعرق الجامعات في الشرق الأوسط ومعروفة عالمياً ولديها مكانة دولية، مشيراً إلى اهتمام دولة بنما مؤخراً بتنمية وتعزيز علاقاتها مع دول العالم، ومن بينها مصر في  إطار مبادرة " بنما تتعاون".

وأضاف أن مصر معروفة بالتقاء الثقافات علي مر العصور، وهذا ما يجعل لها مكانة خاصة، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية والسياسية، معرباً عن ترحيبه بمبادرة" الدبلوماسية العلمية" التي بدأتها جامعة القاهرة لتنمية التعاون الأكاديمي والعلمي مع الجامعات العالمية.

لقاء رئيس جامعة القاهرة و سفير بنما (1)
لقاء رئيس جامعة القاهرة و سفير بنما

 

لقاء رئيس جامعة القاهرة و سفير بنما (2)
لقاء رئيس جامعة القاهرة و سفير بنما

 

 

لقاء رئيس جامعة القاهرة و سفير بنما (3)
 

 

 

لقاء رئيس جامعة القاهرة و سفير بنما (4)
 

 

 

لقاء رئيس جامعة القاهرة و سفير بنما (5)
لقاء رئيس جامعة القاهرة و سفير بنما 

 


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