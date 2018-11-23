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رئيس الغرف اللبنانية نيابة عن الحريرى: مصر حققت إنجازات اقتصادية "قياسية"

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:32 ص
رئيس الغرف اللبنانية نيابة عن الحريرى: مصر حققت إنجازات اقتصادية "قياسية" سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان
رسالة بيروت عبد الحليم سالم - هانى الحوتى
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أكد محمد شقير رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، أن مصر حققت انجازات اقتصادية فى وقت قياسى على رأسها استقرارسعرالصرف وخفض  معدل  البطالة  وزيادة معدل النمو واستقطاب المزيد من الاستثمارات ومعالجة البنية التحتية وخاصة مشكلة الكهرباء، مضيفا أن استقرار مصر يساهم فى تحقيق التوزان فى منطقة الشرق الاوسط .

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عن سعد الحريرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني فى ملتقى الأعمال "المصري- اللبناني" الذى انطلقت فعالياته اليوم فى بيروت، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء سعد الحريري، وبمشاركة الوزراء المختصين من مصر ولبنان، والذي تنظمه الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالاشتراك مع مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع مجلسي الأعمال في البلدين، مع السفارة المصرية في لبنان ومكتب التمثيل التجاري في السفارة

وأضاف شقير أن انعقاد ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى فى دورته الرابعة يؤكد على وجود رغبة قوية لدى القطاع الخاص بالبلدين لتحقيق نقلة نوعية مما يتطلب ضرورة استغلالها للخروج بتوصيات والعمل على تحقيقها.

وأشار الى أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قائلا: "فى لبنان نواجه أزمة تشكيل الحكومة وبمجرد تشكيلها سوف يكون لدينا فرص واعدة لتطوير البنية التحتية بقيمة 12 مليار دولار ولإقامة مشاريع النفط والغاز".

 

 واضاف أن الملتقى فرصة لاستفادة القطاع الخاص من الفرص الواعدة فى البلدين .

 

1
حضور ملتقى الاعمال

 

2
جانب من الحضور وبمشاركة وزيرة الاستثمار

 

3
سحر نصر بمجلس الأعمال المصرى اللبنانى 

 

4
جانب  من مجلس الاعمال 

 

5
حضور الملتقى

 

7
المشاركين بالمنتدى المشترك

 

 

 


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