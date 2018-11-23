رئيس التشيك: افتتاح قنصلية فى القدس تمهيداً لنقل السفارة من تل أبيب إليها

كتب - هاشم الفخرانى

أعلن رئيس التشيك "ميلوس زميان" أنه يواصل الجهود الرامية لنقل السفارة من تل أبيب للقدس، رغم معارضة بعض الجهات السياسية فى براغ.

وأضاف الرئيس التشيكى فى حوار أجراه مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية بمناسبة زيارته الاسبوع المقبل لتل أبيب أنه فى شهر مايو الماضى افتتحت التشيك قنصلية فى مدينة القدس تمهيداً لنقل السفارة إليها.

وأكد على أنه خلال الزيارة لإسرائيل سوف يتم افتتاح البيت التشيكى فى القدس الذى سيقدم خدمات اجتماعية ويضم شركات سياحة لنقل التشيكيين مباشرة لمدينة القدس.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن فى 6 ديسمبر من العام الماضى نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس المحتلة.