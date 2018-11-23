وذكرت قناة ( العربية ) الإخبارية اليوم الجمعة ، أن التنظيم تبنى في تسجيل صوتي الهجمات التي وقعت في الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر في نيجيريا .



وهاجم المتشددون قاعدة عسكرية أمس ، في قرية ميتيلي بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا ، وهي المنطقة التي يتركز بها تمرد مسلح من جماعة "بوكو حرام" ومن جماعة انشقت عنها وأعلنت ولاءها لـ"داعش".



وقالت مصادر أمنية "إن نحو 100جندي قتلوا في ذلك الهجوم، إلا أن حصيلة القتلى ليست نهائية ".