حمله لمباحث الآداب بالمحلة تضبط 5 من المتحرشين وعدد من المتسولين

الغربيــــة عادل ضرة

شن ضباط مباحث الآداب بفرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود برئاسة الرائد أحمد الشربيني رئيس مباحث الآداب حملة مستمره لليوم الثالث على التوالي على المتسولين وضبط قضايا التعرض للأنثى أمام المدارس وقضايا الآداب العامة تحت إشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط الآداب .

وأسفرت عن ضبط 5 من المتحرشين بالطالبات امام المدارس والشوارع وعدد من المتسولين بالميادين العامة والشوارع الرئيسية بمدينة المحلة وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية كبيرة تحت قيادة اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية تم تحرير المحاضر اللازمة تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير الأمن وتولت النيابة التحقيق