حلاق متهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل زوجته بالجمالية يعترف: بدافع الطمع والثراء السريع

كتب أحمد إسماعيل

اعترف حلاق متهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك زوجته فى منطقة الجمالية، بارتكاب الواقعة مؤكدا أن الطمع والبحث عن الثراء السريع وراء ذلك.

من جانبها قررت نيابة الجمالية الجزئية حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط المتهم "كمال. ر" 39 سنة حلاق، حال قيامه بأعمال الحفر داخل عقار كائن 7 درب المسمط ـ دائرة القسم "ملك زوجته"، وعثر بداخله على حفره قطرها 2 متر× 1.5 متر بعمق 3 متر وأدوات تنقيب،" فأس، أزمة، 2 كوريك، 3 إناء معدنى، خرطوم مياه، حبل، بكرة، خطاف، لمبة كهربائية، مجموعة من الأجولة".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

