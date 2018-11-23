حر شديد وثلوج ورياح عاتية وحرائق بسبب طقس متقلب فى أستراليا

( أ ف ب )

تتعرض أستراليا منذ أيام لموجة من الطقس القاسي في جميع أرجاء القارة الشاسعة التي ضربتها عواصف ترابية ورياح عاتية وموجات حر شديدة وحرائق غابات مستعرة وكذلك رعد وثلوج وأمطار غزيرة وفيضانات.

وهذا الطقس المتقلب مألوف خلال فصل الربيع في الدولة القارة الواقعة في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، خصوصا مع اقتراب الصيف فيها.

لكن المشاهد النادرة للعواصف الترابية الحمراء التي تضرب المدن والرعد المدوي المصحوب بهطول الثلوج، اذهلت بعض سكان الجبال الأسترالية.

وقال خبير إدارة الأرصاد الجوية دين نارامور، إن أستراليا تتعرض لمنخفض ضغط جوي بطيء الحركة أعمق وأقوى من المعتاد.

وتابع أن "قبل (وصول) المنخفض يكون الجو دافئا وحارًا وعاصفا ثم بعد المنخفض يصبح الطقس باردا ورطبا وعاصفا".

وأدى الطقس الجامح لتأجيل إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الرياح القوية في أكثر مطارات البلاد ازدحاما في سيدني على الساحل الجنوبي الشرقي، فيما أدت عاصفة كبرى إلى حرمان عشرات آلاف المنازل في ولاية جنوب أستراليا من كهرباء.