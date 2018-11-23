حريق بمخزن أخشاب بالشرقية والحماية المدنية تدفع بـ5 سيارات إطفاء

الشرقية - فتحية الديب

نشب حريق هائل بمخزن طبالى خشب بقرية القاسمية مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، ودفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف اللواء أحمد الشوادفى، بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه، وتم إخطار نيابة بلبيس.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمخزن طبالى خشب، بناحية قرية القاسمية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين نشوب الحريق بمخزن طبالى خشب على مساحة 500 متر بقرية القاسمية، وتمت السيطرة عليه، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية، بمعرفة سبب الحريق.