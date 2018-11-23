حالة استعداد قصوى بالشرقية لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار

رفعت محافظة الشرقية، حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية في جميع مراكز ومدن الشرقية حيث أعطى المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريتي الكهرباء والطرق للتأكد من صلاحية البالوعات وغرف الأمطار وجاهزية واستعداد سيارات رفع وكسح المياه ، فضلاً عن التأكيد على سلامة وصيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الخطوط الرئيسية والتأكيد على تغطية جميع الأسلاك الكهربائية وفصل التيار الكهربي إذا تطلب الأمر في حالة سقوط أمطار شديدة حرصاً على حياة المواطنين .

كما شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والأتربة والسفوحه من الشوارع والطرق والرئيسية منعاً لتراكم المياه على جانبي الطريق وداخل الشوارع.

وأعلن عن جاهزية إدارة الأزمات والكوارث على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على رقم (2303693).

يذكر أن مراكز ديرب نجم والإبراهيمية وأولاد صقر وأبو كبير وفاقوس شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة منذ ساعات الصباح الأولى، وتواصل الأجهزة التنفيذية والخدمية أعمالها لمواجهة أي أزمات بسبب سقوط هذه الأمطار.