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جيفرى:وقعت اشتباكات بين القوات الروسية والأمريكية فى سوريا فبراير الماضى

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:38 م
جيفرى:وقعت اشتباكات بين القوات الروسية والأمريكية فى سوريا فبراير الماضى جيمس جيفرى
كتب: أحمد علوى
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قالت قناة روسيا اليوم أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري أعلن أن اشتباكات وقعت بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا.

وقال جيفري، وفي مقابلة مع وسائل إعلام روسية، ردا على سؤال حول المواجهة الوحيدة المعروفة، التي حصلت في فبراير بدير الزور: "نحن لا نعلق على أعمال عسكرية محددة... القوات الأمريكية موجودة في سوريا على أسس شرعية، لمساعدة القوى المحلية في حربها ضد داعش... أحداث مشابهة جرت في مختلف مناطق سوريا مرات عديدة، إنهم يمارسون حقهم في الدفاع عن أنفسهم إن شعروا بالخطر"، وأكد وقوع صدامات مرات عديدة جرى في بعضها تبادل لإطلاق النار.
 
 
 

 


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