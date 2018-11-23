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جهاز حماية المستهلك بالأقصر ينجز 100% من شكاوي المواطنين خلال أكتوبر الماضي.. تعرف عليها

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:37 ص
جهاز حماية المستهلك بالأقصر ينجز 100% من شكاوي المواطنين خلال أكتوبر الماضي.. تعرف عليها جهاز حماية المستهلك - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن إدارة حماية المستهلك بالمديرية تضرب بيد من حديد، وتتصدى لحالات الغش التجارى وخدمات ما بعد البيع، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم إنجاز 100% فى مجال الشكاوى المقدمة خلال شهر أكتوبر.

وأوضح وكيل وزارة التموين في بيان صحفى، أنه في مجال الغش التجارى تم استبدال 2 شاشة 32 بوصة مختلفة الماركة بأخرى من نفس المقاس والماركة، وفى مجال خدمات مابعد البيع - خلال فترة الضمان - تم صيانة 2 تكييف 1.5 حصان سبيلت لماركات مختلفة، وتكييف اثنين وربع حصان شباك، و4 ثلاجة نوفرست مختلفة الماركة والسعة، و2 ديب فريزر مختلف الماركة والسعة، وبوتاجاز 5 شعلة.

وفى مجال خدمات ما بعد البيع - بعد انتهاء فترة الضمان - تمت صيانة غسالة أطباق، وفي حالة انسانيه تم صيانة سخان غاز طبيعي 10 لتر علي نفقة مركز صيانة الشركة المنتجة، وتم غلق مركز صيانه للاهمال فى عمله، كما أصدر وكيل وزارة التموين تعليمات مشددة بإلزام تجار الجمله للخضر والفاكهه بالبيع بموجب فاتورة قانونية لضبط الأسعار.

 

 


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