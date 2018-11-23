جهاز حماية المستهلك بالأقصر ينجز 100% من شكاوي المواطنين خلال أكتوبر الماضي.. تعرف عليها

وأوضح وكيل وزارة التموين في بيان صحفى، أنه في مجال الغش التجارى تم استبدال 2 شاشة 32 بوصة مختلفة الماركة بأخرى من نفس المقاس والماركة، وفى مجال خدمات مابعد البيع - خلال فترة الضمان - تم صيانة 2 تكييف 1.5 حصان سبيلت لماركات مختلفة، وتكييف اثنين وربع حصان شباك، و4 ثلاجة نوفرست مختلفة الماركة والسعة، و2 ديب فريزر مختلف الماركة والسعة، وبوتاجاز 5 شعلة.

وفى مجال خدمات ما بعد البيع - بعد انتهاء فترة الضمان - تمت صيانة غسالة أطباق، وفي حالة انسانيه تم صيانة سخان غاز طبيعي 10 لتر علي نفقة مركز صيانة الشركة المنتجة، وتم غلق مركز صيانه للاهمال فى عمله، كما أصدر وكيل وزارة التموين تعليمات مشددة بإلزام تجار الجمله للخضر والفاكهه بالبيع بموجب فاتورة قانونية لضبط الأسعار.