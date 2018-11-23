جماعة بوكو حرام تخطف نحو 50 قرويا في نيجيريا

وكالات الأنباء

خُطف نحو 50 قرويًا نيجيريًا كانوا قد ذهبوا بحثا عن الحطب قرب الحدود بين نيجيريا والكاميرون على أيدى عناصر يشتبه فى انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام فى نهاية الأسبوع الماضى، وفق ما ذكرت مصادر أمنية الخميس.

والسبت "تم جمع الرجال واقتيادهم من جانب متمردي بوكو حرام، ولم نسمع عنهم مرة أخرى"، بحسب ما قال عمر كاشالا قائد ميليشيا محلية تقاتل بوكو حرام إلى جانب الجيش لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن قرويَين اثنين "تمكنا من الفرار وأعلنا الخبر لدى عودتهما إلى ديارهما".

وتابع كاشالا "ليس لدينا عدد محدد للذين تم اقتيادهم، لكن بشكل عام يتنقّل الحطابون في مجموعات تضم أكثر من 50 رجلا".

ومن جهته قال شيهو مادا، وهو عضو آخر في الميليشيا، إن القرويين تشجعوا على العودة لجمع الحطب في غابة وولغو ومحيط غامبورو بعد أن قال الجيش والميليشيا إنهما طردا الجهاديين من هذه المنطقة.

وبدوره قال باباغانا موسى أحد سكان غامبورو "نعتقد أن عدد الأشخاص المخطوفين يتجاوز الـ50".

وقتل أكثر من 27 ألف شخص منذ بداية تمرد بوكو حرام عام 2009، فيما تشرد 1,8 ملايين شخص