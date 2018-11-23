جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهرب من سداد رسوم قطع غيار سيارات

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالاسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك السيارات ، والبحث الجنائى من ضبط محاولة تهرب من سداد رسوم قطع غيار سيارات ، بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبقصد التخلص من القيود الاستيرادية.

وبحسب بيان أنه أثناء إنهاء معاينة مشمول البيان الجمركي رقم 30985 لوجستى 1 بإسم شركة " ر . ل " والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن 16 طرد قطع غيار سيارات واردة من الصين بوزن 2562 كيلوجرام ، تبين أن الصنف الوارد عبارة عن 16 طرد مساعدين وكتاوت كهربائية وأن الشركة تلاعبت في المنشأ بإخفاء المنشأ الحقيقي للبضاعة وهو اليابان ووضع استيكرات عليها توضح أن المنشأ الصين وليس اليابان بهدف التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها، وبلغت التعويضات والرسوم الجمركية المستحقة 200 ألف جنيه ، وأبدى صاحب الشأن رغبته في التصالح وسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة.