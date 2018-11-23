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توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهبوب الرياح وارتفاع الأمواج وهطول الأمطار

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:22 م
توقف حركة الصيد بكفر الشيخ لهبوب الرياح وارتفاع الأمواج وهطول الأمطار أمطار فى كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدن ومحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة ،هبوب الرياح ما بين خفيفة وشديدة ، وهطول أمطار مابين غزيرة ومتوسطة ،وأغلق  بوغاز البرلس ،وتوقفت حركة الصيد في بحيرة البرلس بسبب الرياح الشديدة ،وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط ، وهطول الامطار ورست المراكب ببوغاز البرلس وبقرى البرلس وبرج مغيزل والجزيرة الخضراء.
 
أكد محمد علي  محمود ،صياد، أن عمليات الصيد توقفت في قرى المحافظة المطلة على ساحل البحر المتوسط وببوغاز البرلس وببوغاز رشيد ، لسوء الأحوال الجوية ، وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ، وهطول الأمطار مما تتعذر معه عمليات الصيد.
 
وأضاف عبد النبي البرلسي، شيخ الصيادين، لـ "اليوم السابع" إن البرلس وبلطيم تتعرضان لنوه ورياح شديدة، وهطول أمطار، مما أدى لتوقف حركة الصيد بها، وتوقفت حركة الملاحة بالميناء، ورست حوالي 450 مركب صيد آلي  رست على أرصفة الميناء  ، وببوغاز البرلس وبالقرى المطلة على نهر النيل والبحر المتوسط بمطوبس.
 
ومن المقرر، أن تستأنف حركة الملاحة البحرية، عقب انتهاء سوء الأحوال الجوية وهدوء سرعة الرياح في البحر المتوسط، مما يسمح باستئناف حركة الملاحة من جديد، ولم يغلق ميناء الصيد أبوابه أمام الأعمال الإدارية والخدمات العامة لأصحاب المراكب والصيادين.
 
 
 
 

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