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توصيل الغاز الطبيعى لمصنعى فصل الرمال السوداء على مساحة 115 فداناً بكفر الشيخ

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:02 ص
توصيل الغاز الطبيعى لمصنعى فصل الرمال السوداء على مساحة 115 فداناً بكفر الشيخ موقع إقامة مصنع الرمال السوداء الثانتي بجوار محطة كهرباء البرلس
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تفقد طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الأعمال الجارية لتوصيل خط الغاز الطبيعى لمصنعى فصل المعادن من الرمال السوداء عبر فاروغ أسفل الطريق الدولى الساحلى بالمواصفات والتقنيات المطلوبة .

وأكد طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم ،أنه تابع الأعمال الجارية  لتوصيل المرافق للمصنع الأول للرمال السوداء بشرق البرلس على مساحة 80 فداناً ، بالإضافة إلى المصنع الثانى للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية غرب البرلس ، بالساحل الشمالي لمحافظة كفرالشيخ على مساحة 35 فداناً ، والعمل على إنهاء المعوقات ووضع الجدول الزمنى للتشغيل وخطة توصيل المرافق .

وأضاف عبدالقادر ،يقع مصنع الشركة المصرية لإستخراج المعادن من الرمال السوداء يمين الطريق الدولى الساحلى على مساحة 80 فدان بملاحة منيسى قرية الشهابية ، ومصنع الشركة المصرية الصينية على مساحة 35 فدان شمال الطريق الدولى غرب محطة توليد الكهرباء العملاقة بالبرلس ،يتم تجهيز الموقع لإنشاء المصنع الثانى للرمال السوداء ، بالمنطقة الاستثمارية بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فدانا باستثمارات قدرها 24 مليون دولار ، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية بالمنطقة الاستثمارية الجديدة ، وإستخراج العناصر عالية القيمة من الرمال السوداء ، وهذا المصنع يتيح البدء مبكراً فى اقامة المنطقة الاستثمارية على المناطق التى يتم استغلال الكثبان الرملية بها تباعاً .

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، نضاعف الجهود بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، ممثلة فى الشركة المصرية للرمال السوداء لإقامة هذا المشروع القومى ، فضلاً عن اقامة مصنع الرمال السوداء الاول بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فداناً ، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وهيئة المواد النووية وبنك الاستثمار القومى ، لاستخراج 41 عنصر معدنى من الرمال السوداء ، تقوم عليها العديد من الصناعات المتفردة والمتنوعة ، وتدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال ، باستخدام أحدث التكنولوجيا العالمية لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء ، بما يسهم فى تنوع وتطوير الاقتصاد المصرى من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة فى تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التى أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء ، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمى عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمى ، مؤكداً انه سيتم الانتاج الفعلى للعناصر المستخرجة من الرمال السوداء بنهاية عام 2020م .

 


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