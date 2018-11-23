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توزيع سيارات شفط مياه اﻷمطار بالقاهرة والجيزة لمنع الحوادث

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:48 ص
توزيع سيارات شفط مياه اﻷمطار بالقاهرة والجيزة لمنع الحوادث شفط مياه-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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انتشرت صباح اليوم الجمعة سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكبارى بمحافظتا القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار غزيرة على الطرق.

 

وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.

 

وتلقت اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور و ميادين القاهرة و الجيزة ، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار  وعلى الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط و سحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.

 

 


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