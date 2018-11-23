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تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية بمشروع جنة بمرحلة التوسعات الجديدة بمدينة الشيخ زايد

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 02:30 ص
تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية بمشروع جنة بمرحلة التوسعات الجديدة بمدينة الشيخ زايد وحدات سكنية - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، البدء فى تنفيذ نحو 11 ألف وحدة سكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر، بواقع 467 عمارة، وذلك بمرحلة التوسعات الجديدة بالمدينة.

 

وأضاف المهندس أحمد إبراهيم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه الوحدات خلال فترة لا تتجاوز الـ15 شهرًا من تاريخ بدء الإسناد.

 

وأوضح، أنه جارى تجميل وتطوير وصلة دهوش، وكذلك جارى تطوير محور 26 يوليو داخل المدينة، بالإضافة إلى تطوير الحى 11، والذى يتضمن المساكن القديمة ومشروع الإسكان القومى داخل مدينة الشيخ زايد.


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