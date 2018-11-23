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تموين الأقصر تضبط 13 مخالفة لجزارين ومخابز مخالفة فى حملة بأرمنت والقرنة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 09:14 ص
تموين الأقصر تضبط 13 مخالفة لجزارين ومخابز مخالفة فى حملة بأرمنت والقرنة مخابز - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه فى إطار متابعة محلات الجزارة بمركز أرمنت، شنت إدارة تموين أرمنت برئاسة عماد إدوار وفرق العمل حملة تموينية، أسفرت عن ضبط 2 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة ضد "م.ا.م"، وضبط كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة ضد "م.ح.م"، وضبط جزار لعدم وجود شهادة صحية، وضبط عدد 4 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

كما قامت إدارة تموين القرنة بحملة تموينية على المخابز، وتم تحرير 6 مخالفات تضمنت 3 محاضر إغلاق، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر نقص وزن/ 10 جرام، ومحضر نظافة، وتم متابعة الاشتراطات الواجب توافرها في المخابز البلدية.

وفى إطار متابعة أغذية طلاب المدارس، لمراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجارى والتدليس والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، تم المرور على مخازن ومنافذ توزيع الأغذية الخاصة لطلاب وطالبات المدارس وفحصها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، والمرور على مستودعات أسطوانات البوتاجاز.

 


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