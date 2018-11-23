video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على ما حققه "تكافل وكرامة" بعد مرور 3 سنوات على إطلاقه × 12 معلومة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:17 ص
تعرف على ما حققه "تكافل وكرامة" بعد مرور 3 سنوات على إطلاقه × 12 معلومة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

نجحت غادة والى، وزيرة  التضامن الاجتماعى، فى تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" بهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات تتفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث بلغ عدد المستفيدين من مساعدات البرنامج على مدار 3 سنوات منذ إطلاقه إلى 2 مليون و230 ألف أسرة .

 

"واليوم السابع "ينشر تقريرا معلوماتيا عن إنجازات برنامج "تكافل وكرامة" بعد مرور 3 سنوات على إطلاقه فى نقاط محددة:

 

1-بدأ تطبيق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 لصرف مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية .

2- بلغ عدد المستفيدين من  البرنامج على مدار 3 سنوات 2 مليون و 230 ألف أسرة بما يعادل 9.5 مليون فرد مستفيد .

3- صرف  مساعدات شهرية للأسر الفقيرة وذوى  الإعاقة وكبار السن أكثر من 65 عاما وفقا لشروط الاستحقاق.

4- توجيه  أكثر من 63 % من مساعدات البرنامج للصعيد  نظرا لارتفاع الفقر فى  هذه المحافظات .

5- 88% من المستفيدات سيدات .

6- إعداد قاعدة بيانات عن جميع الأسر التى تقدمت للبرنامج سواء كانت مقبولة أو تم رفضها لعدم استحقاقها

7- تحقيق مشروطية التعليم  فى انتظام  أطفال الأسر المستفيدة  فى الحضور الدراسى  بنسبة لا تقل 80% .

8ضرورة انتظام الأم فى إجراء زيارات الرعاية الصحية مرة كل 3 أشهر أثناء الحمل وبعد الولادة

9- ميكنة القومسيون الطبى للكشف عن  الأشخاص ذوى الاعاقة  للتأكد من استحقاقهم لمساعدات البرنامج .

10- توفير 90 ألف فرص عمل للقادرين على العمل سواء كان من أبناء  الأسر المقبولة فى البرنامج أو غيرها من الأسر الأخرى .

11- اقتصار صرف الدعم النقدى  من برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط بالأسرة بدلا من 3 أطفال اعتبارا من يناير المقبل.

12- ساهم البرنامج في انخفاض احتمالية معاناة الأسر المستفيدة من الفقر بنسبة %11 وفقاً لخط الفقر العالمي وبنسبة %8 وفقاً لخط الفقر الإقليمى .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يعلن فى كلمته بمؤتمر "تكافل وكرامة" الثالث: الدعمُ النقدى سيقتصر على طفلين فقط وليس ثلاثة بدءا من يناير.. مصطفى مدبولي: الدولة ستضرب بيد من حديد ضد أى ممارسات فساد بملف الدعم أيا كان المتسببين فيها

غادة والى: توفير 90 ألف فرصة عمل للمستفيدين من برنامح تكافل وكرامة

الحكومة تكشف حقيقة 6 شائعات انتشرت ×6 أيام.. لا حذف عشوائى للمقيدين ببرنامج تكافل وكرامة تخفيضا للنفقات.. ولا تعطيل لليوم الدراسى أثناء الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس

صور.. مصر بتفرح بمرور 3 سنوات على "تكافل وكرامة".. ما تحقق بالوصول لـ 2.3 مليون أسرة مستفيدة لم يحدث على مدار 30 عاما.. البرنامج نجح فى تحقيق اشتراط انتظام الأطفال بالمدارس وكفل رعاية صحية للأمهات

التضامن

غادة والى

تكافل وكرامة

مرور 3 سنوات

الاسر

الأسر

الرعايه




لا تفوتك
تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

الأهلى يبدأ البحث عن مدرب أجنبى.. و هذا رد فعل كارتيرون على إقالته

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

بهاء أبو شقة يقرر تحويل السيد البدوى للتحقيق لتورطه فى أحداث الوفد

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

"المرور ": إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب إصلاح فواصل حتى 23 ديسمبر

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

هل يشبه على وكنز والدهم محمد رمضان وهو طفل؟ .. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة