تعرف على عقوبة ناشرى الشائعات فى مشروع لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

كتب محمد السيد

انتهت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من إعداد مشروع لائحة الجزاءات للمخالفين، وجاء فى المادة الأولى أنه يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه.لفت النظر (التنبيه).الإنذار.

- إحالة الصحفي أو الإعلامى للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة.

- إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة.

- وقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة.

- منع الصحفى أو الإعلامى من الكتابة أو الظهور فى أى وسيلة لفترة محددة.

كما نصت المادة الثانية على أن يعاقب كل من سمح أو استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوى على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذى مشاعر المواطنين بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين وخمسين ألف جنيه. لفت النظر. (التنبيه) الإنذار.إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة.

كما جاء فى مشروع لائحة الجزاءات أنه يعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الأخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

لفت النظر.

(التنبيه)الإنذار.

توقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة وعشرين ألف جنيه.

يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند.

- كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة.

توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيها ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو بأحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره فى حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التى وقعت بها المخالفة.