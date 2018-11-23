تعرف على الأثر الاقتصادى لطرح السندات الدولية لمصر فى الخارج

تنوى وزارة المالية، طرح سندات دولارية جديدة فى الأسواق الدولية، حيث تدرس الوزارة حالة الأسواق الدولية وستعلن التوقيت المناسب لطرح السندات الدولية لمصر، حيث من المتوقع طرح ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار كل عام، ونرصد فى هذا التقرير الأثر الاقتصادى لطرح السندات الدولية لمصر فى الخارج.
- يعزز نجاح طرح السندات فى الأسواق العالمية من ثقة المؤسسات الدولية وجمهور المستثمرين العالمى فى تقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى.
- تدخل حصيلة طرح السندات، الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وبالتالى ترتفع أرصدة التى تسجل حاليًا أكثر من 44.5 مليار دولار.
- يتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول حصيلة السندات كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
- سد جزء من الفجوة التمويلية الحالية التى تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار مقسمة إلى ما تحصل عليه مصر من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقى، والإصدارت الدولية من السندات.
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