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الجمعة، 23 نوفمبر 2018 11:20 م
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تعرف على الأثر الاقتصادى لطرح السندات الدولية لمصر فى الخارج

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 10:00 م
تعرف على الأثر الاقتصادى لطرح السندات الدولية لمصر فى الخارج الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب – أحمد يعقوب
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تنوى وزارة المالية، طرح سندات دولارية جديدة فى الأسواق الدولية، حيث تدرس الوزارة حالة الأسواق الدولية وستعلن التوقيت المناسب لطرح السندات الدولية لمصر، حيث من المتوقع طرح ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار كل عام، ونرصد فى هذا التقرير الأثر الاقتصادى لطرح السندات الدولية لمصر فى الخارج.
 
- يعزز نجاح طرح السندات فى الأسواق العالمية من ثقة المؤسسات الدولية وجمهور المستثمرين العالمى فى تقدم مؤشرات الاقتصاد المصرى.
 
- تدخل حصيلة طرح السندات، الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، وبالتالى ترتفع أرصدة التى تسجل حاليًا أكثر من 44.5 مليار دولار.
 
-  يتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول حصيلة السندات كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
 
- سد جزء من الفجوة التمويلية الحالية التى تتراوح بين 11 – 12 مليار دولار مقسمة إلى ما تحصل عليه مصر من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التنمية الأفريقى، والإصدارت الدولية من السندات.
 
 
 

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أخبار الاقتصاد

وزراة المالية

السندات الدولية




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