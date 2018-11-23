ترامب: مستعد للقاء الرئيس الصينى لبحث الملف التجارى

وكالات الأنباء

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الخميس، أنه "مستعد" للقائه مع الرئيس الصينى شى جين بينج الأسبوع المقبل على هامش قمة مجموعة العشرين فى الأرجنتين، مؤكدا مجددا إحتمال التوصل الى إتفاق لإنهاء الحرب التجارية.

وقال فى تصريحات صحفية بفلوريدا "عملت على الاستعداد لذلك طوال حياتى" مضيفا "أعرف كل مكون وكافة الإحصائيات. وحدسى كان دائما جيدا".

ومن المقرر ان يلتقى الرئيس الأمريكى نظيره الصينى على هامش قمة مجموعة العشرين التى تعقد فى بوينس ايرس يومى 30 نوفمبر والاول من ديسمبر.

ودخلت بكين وواشنطن فى حرب تجارية تهدد الاقتصاد العالمي. وفرضت الولايات المتحدة منذ يوليو 2018 رسوما جمركية عقابية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار سنويا. وادى ذلك الى رد صينى بفرض رسوم مماثلة على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار.

وهددت واشنطن بتشديد العقوبات مرة جديدة اذا لم يتم التوصل الى تسوية بحلول يناير 2019.

وقال ترامب أيضا "تريد الصين حقا التوصل إلى اتفاق إذا كان ممكنا التوصل الى اتفاق، سنفعل ذلك".

وأكد ترامب مجددا على "علاقته الممتازة" بجيبينج وقال "أحبه كثيرا واعتقد أنه يحبنى أيضا، على الأرجح أقل الان مما كان قبل إجراءاتنا" العقابية.