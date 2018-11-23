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تأخر إقلاع رحلة متجهة للكويت وإلغاء أخرى لسوء أحوال الطقس

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 12:43 ص
تأخر إقلاع رحلة متجهة للكويت وإلغاء أخرى لسوء أحوال الطقس مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تأخر إقلاع رحلة تابعة للخطوط الجوية الكويتية والمتجهة للكويت، بينما تلقت سلطات المطار إخطارًا آخر من إحدى شركات الطيران الخاصة بإلغاء إقلاع رحلتها والمتجهة أيضا للكويت بسبب سوء الأحوال الجوية.

 

 وأفاد مصدر بالمطار، أن رحلة الخطوط الكويتية رقم 452 والمتجهة إلى الكويت أقلعت بعد تأخر دام لنحو 3 ساعات بينما قامت الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 510 والمتجهة إلى الكويت نظرًا لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها بعض دول الخليج، وقامت سلطات المطار باستضافة الركاب وتقديم كافة الخدمات لهم.

 

 


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