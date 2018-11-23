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بعد غلق كوبرى أكتوبر جزئيا.. محافظ الجيزة يناشد الالتزام بالتعليمات منعا للزحام

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 01:00 ص
بعد غلق كوبرى أكتوبر جزئيا.. محافظ الجيزة يناشد الالتزام بالتعليمات منعا للزحام كوبرى أكتوبر
كتب سيد الخلفاوى
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وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسئولى الإدارة العامة للمرور بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وسرعة تنفيذ الأعمال وإزالة كافة المعوقات على كوبرى 6 أكتوبر وإعادة الشئ لأصله عقب الانتهاء لتسهيل الحركة المرورية، على أن يتم نشر خدمات مرورية ووضع إشارات ولوحات إرشادية لمساعدة قائدى المركبات فى الإتجاهات الجديدة.
 
وشدد محافظ الجيزة على كافة الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها ورفع الإشغالات لتيسير حركة المركبات ، مناشداً المواطنين بضرورة إتباع التعليمات المرورية لتلافى الزحام ومنع التكدسات.  
 
كانت محافظة الجيزة، قد أعلنت أنه وفى إطار الإجراءات التى تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة لرفع المعوقات بالطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة، سيتم بدءا من اليوم الجمعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر بنطاق المحافظة على أن تستمر الأعمال خلال أيام" الجمعة ، السبت ، الأحد" من كل أسبوع ولمدة شهر من الساعة الــ 12 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 مساء.
 
وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الأعمال تشمل " صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية " للكوبرى مشيرةً إلى إضطرارها لغلق الكوبرى بشكل جزئى خلال فترات تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء على أن يتم ترك حارة مرورية للسماح بسير السيارات .

 


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